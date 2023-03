Redknapp: "L'unica squadra italiana top è il Napoli, può vincere la Champions"

Harry Redknapp, ex tecnico del Tottenham, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.





Che impressioni ha avuto dal Milan?

"Sembra in grandi condizioni. Ma devo ammettere che le squadre italiane non sono forti come una volta, non siamo allo stesso livello di qualche stagione fa. Milan e Inter certamente hanno grande tradizione, ma l'unica che mi dà l'impressione di essere una squadra top in questo momento è il Napoli. Quello che sta facendo è incredibile, il margine di vantaggio che ha creato sulle avversarie è spaventoso".

Può andare lontano anche in Champions, la squadra di Spalletti?

"Le dirò, quest'anno la corsa è aperta come non mai. Il Liverpool è quasi fuori, il Manchester City non gioca come l'anno scorso, il Chelsea gioca male. Se devo pensare a chi può vincere mi vengono in mente tre nomi: il Bayern, il Manchester City e il Napoli. Forse anche il Real Madrid, ma forse".

Lei ha detto del calcio italiano che ha perso qualità rispetto al passato. Ora è la Premier che comanda

"Una volta in Inghilterra tutti guardavamo il campionato italiano e i giocatori sognavano di andare in Serie A: Liam Brady, Souness, Francis, Hateley, Jordan, Wilkins... era speciale. E ancora indietro nel tempo gente come John Charles, Dennis Law, Jimmy Greaves: era il meglio del meglio nel Regno Unito che andava in Italia, coronando un sogno. Ora se proponessi a Harry Kane di trasferirsi al Milan o all'Inter ti risponderebbe di no. Tutti vogliono la Premier League, ci sono tantissimi soldi, una roba incredibile".