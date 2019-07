Reggiani controcorrente: "Icardi verrebbe a piedi al Napoli! Ora vale 20-30mln..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Ivan Reggiani, intermediario di mercato: “Il Napoli non ha bisogno di giocatori come De Paul, ma di profili che facciano la differenza perché quest’anno il Napoli si gioca lo scudetto e serve esperienza. Le casse del Napoli sono piene, vanno cercati giocatori di grandissimo spessore. Oltre a James, serve una punta centrale che faccia la differenza e al momento ci sono varie opportunità: Icardi verrebbe a piedi in azzurro. E’ stato deprezzato dal club che l’ha massacrato e in questo momento vale 20-30 milioni di euro e se il Napoli si butta con serietà, lo porta a casa. Anche Dzeko in azzurro sarebbe perfetto perché è fisico ed è proprio quello che manca e tiene il reparto da solo. Il Napoli è molto concentrato su James e credo sia in dirittura d’arrivo, ma spero che abbia anche modo per andare su profili importanti in attacco. Meret, Ospina e Karnezis sono tutti di prospettiva, non vedo in questi tre portieri uno che faccia la differenza”.