Reginaldo snobba il Napoli: “Scudetto? Spero nel Milan, ma vedo bene anche Inter e Juve”

Esordisce così, in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, Reginaldo, botto di mercato della formazione campana, al primo anno di Serie D.

TuttoNapoli.net

© foto di claudia.marrone

"A gennaio mi sono operato al menisco, e in molti, visto che ho 40 anni, mi vedevano come un giocatore finito, non più all'altezza. Certo, le proposte non sono mancate, ma il Real Casalnuovo è la società che mi ha più fortemente voluto. Sapevo che si affacciavano per la prima volta in Serie D, come me per altro, era un po' una scommessa, ma qua ho trovato persone vere e serie che vogliono fare bene, tanto che stanno mantenendo anche con i fatti tutto quello che avevano detto all'inizio. La categoria per altro non è semplice come spesso viene detto, è come la C2 di una volta. Sono davvero felice della scelta fatta": esordisce così, in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, Reginaldo, botto di mercato della formazione campana, al primo anno di Serie D.

Chi vincerà lo scudetto?

"Da simpatizzante del Milan, spero la formazione rossonera. Ma vedo bene anche Inter e Juventus".