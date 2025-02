Regini ci ride su: "Mercato dei Grassi e Regini? Lo sento spessissimo”

Vasco Regini, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Spinazzola? Son stato un suo compagno ad Empoli e giocava nel 4-4-2 di Sarri come esterno di centrocampo. Si vedeva che aveva corsa ed inserimento, ma all’epoca era giovanissimo.

Sarri era partito col 4-4-2, ma in rosa avevamo pochi esterni e quel modulo non si sposava con la rosa. Così spostò Saponara sulla trequarti e passammo al 4-3-1-2 e svoltammo la stagione. La storia di Grassi e Regini? Il mercato dei Grassi e Regini lo sento spessissimo (scherza ndr.)”.