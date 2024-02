Reina: "Calzona meritava da tempo una chance! Mertens centravanti non fu l'unica invenzione..."

Lunga intervista concessa al Corriere dello Sport da Pepe Reina, il portiere del Villarreal e doppio ex di Napoli-Barcellona

Lunga intervista concessa al Corriere dello Sport da Pepe Reina, il portiere del Villarreal e doppio ex di Napoli-Barcellona, che questa sera si sfideranno nell'andata degli ottavi di Champions League. Due anni in blaugrana, un triennio in Campania, dove è stato allenato anche da Francesco Calzona, il nuovo tecnico degli azzurri: "Ciccio merita da tempo una chance così. Era nei piani da tanto: ha fatto un grande percorso e tagliato un traguardo meritato dopo anni al fianco di Sarri. Un grandissimo in bocca al lupo a lui, allo staff e alla squadra", spiega, prima di concentrarsi sulla parabola discendente degli azzurri: "Nessuno si aspettava questa caduta dopo lo scudetto, ma è la realtà. Il livello della Serie A è alto e devi essere sempre all’altezza. Pronto a non fermarti e a competere".

I duelli: Osimhen contro Lewandowski.

"Due che possono vincere la partita da soli: Osi è nel pieno della carriera e può fare la differenza anche con la squadra un po’ in difficoltà. Lewa è Lewa. Sta tornando e ha ricominciato a segnare di più".

Dries centravanti è un made in Calzona

"Non fu l'unica intuizione: fece tantissime cose, all'epoca di Sarri. Ha meriti straordinari: un assistente con questi colpi ti dà una mano enorme".