Reja: "Il calendario è favorevole al Napoli. Osimhen può fare la differenza"

Edy Reja, ex allenatore del Napoli, ha parlato degli azzurri nell'edizione odierna de Il Mattino. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: "La crescita individuale di tanti giocatori che anche con Gattuso avevano un buon rendimento ma che quest'anno stanno dimostrando di essere davvero fortissimi. Penso a Fabian ma anche a Koulibaly e a Rrahmani. Ho visto il calendario e, dopo il big match con il Milan, mi pare che sia piuttosto favorevole alla squadra azzurra.

Osimhen è l'uomo che può fare la differenza? Quando parte non lo prende nessuno. Certo, un po' anarchico lo è, ma come si ingabbia un tipo del genere? Non si può fare, bisogna stare dietro ai suoi strappi, bisogna che tutti quelli vicino a lui si adattino. Però, per la sua forza straripante, vale la pena mettersi al servizio di uno così forte".