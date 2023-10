Reja: “Nelle ultime gare il Napoli è quasi tornato quello dell’anno scorso. Sul caso Osimhen…”

L'ex allenatore di Napoli, Lazio e Atalanta Edy Reja è intervenuto in diretta su Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

L'ex allenatore di Napoli, Lazio e Atalanta Edy Reja è intervenuto in diretta su Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: "Come si gestisce una stagione dopo lo scudetto? Secondo me quando un nuovo allenatore prende una squadra come il Napoli dell'anno scorso non deve inventarsi niente, deve semplicemente giocare come l'anno precedente. La filosofia deve essere quella. Poi, chiaramente, ogni allenatore ha il suo modo di interpretare il calcio. Credo però, dopo le ultime prestazioni, che Garcia abbia trovato la strada giusta rispetto alle prime prestazioni che non mi piacevano.

Il “Consiglio dei saggi” creato in casa Napoli per dare consigli e creare le migliori condizioni per proseguire il cammino è qualcosa che si fa. Bisogna che ci sia un colloquio costante con i calciatori per vedere se il sistema di gioco viene sposato da tutta la squadra. Perché il calciatore quando va in campo deve sapere quello che fa e deve essere messo nelle condizioni di rendere al massimo. E la responsabilità è solo del tecnico, ecco perché occorre il dialogo costante con tutta la squadra. Per me Zielinski è stato sempre un grande giocatore, da quando era all'Empoli con Sarri. Forse qualche volta è un po' scostante ma ha mezzi straordinari. È una mezza punta, una mezzala, corre, ha tecnica, è l'uomo dell'ultimo passaggio, fa gol. Le qualità le ha tutte, insomma.

Il caso Osimhen? Certo Osimhen non è facile da gestire. Un allenatore deve conoscere bene i calciatori dal punto di vista caratteriale; deve entrarci dentro anche dal punto di vista mentale. Soprattutto con calciatori tipo Osimhen, che mi sembra non sorridere più. Sotto questo punto di vista, quindi, devi avere sempre contatti puliti con i giocatori; non puoi bluffare o raccontare delle frottole. Io dicevo sempre la verità. Forse anche per questo ero considerato ed apprezzato. E la stessa cosa deve succedere soprattutto con questi grandi calciatori. Osimhen è un trascinatore, ha mezzi straordinari, è l'uomo che può far la differenza. Quindi deve lavorare sereno e con grande convinzione. Per fare questo bisogna che ci sia un colloquio costante col tecnico. Nelle ultime prestazioni, anche in coppa, il Napoli è tornato quasi quello dell'anno scorso.

Col Real non mi è dispiaciuto anche se quando ti confronti con giocatori di quel livello, tipo Vinicius, Rodrigo o Valverde, sono giocatori che ti possono inventare il colpo importante in una gara. Io credo di poter dire che il Napoli ha dominato la gara ma i “blancos” quando ripartivano erano molto pericolosi. Anche nelle marcature preventive si doveva stare un po' più attenti. Ma non conosco il sistema di Garcia, non so come lavora sul piano difensivo. Spalletti, invece, lo conosco bene perché lo seguivo già a Udine e lui è un maniaco del lavoro sul campo in una certa maniera. Anche dal punto di vista tattico, lui prepara le gare e anche durante la settimana lavora in una maniera straordinaria.

Raspadori? Secondo me è una mezza punta, un trequartista. Secondo me dovrebbe giocare dietro la punta dove si esprime al massimo. Certo può fare anche la mezz'ala ma per me rimane un calciatore da trequarti in avanti secondo me.

Col calcio ho finito. Forse prenderei in considerazione il lavoro di consulenza. Nel Napoli? Non credo perché ci sono già tanti consulenti. Ogni tanto ci sentiamo con De Laurentiis. L'ultima volta una quindicina di giorni fa e poi ci siamo incontrati e salutati. Manteniamo un buonissimo rapporto con Aurelio dopo un periodo così e così, però dopo ci siamo riavvicinati.

La difesa come sta? Kim purtroppo non c'è più. Spalletti mi diceva che Kim era un giocatore di una qualità straordinaria e soprattutto aveva una grande concentrazione e non sbagliava un colpo. Devo dire che Natan non mi dispiace così come Ostigard. Poi sui giocatori bisogna lavorare anche quando ci sono giocatori di qualità. E bisogna vedere come si lavora sul piano difensivo perché è questione di allenamento, di mentalità, di modo di vedere la gara”.