Reja: "Sembrava finita la storia del Napoli in A, ma Giuntoli e Spalletti hanno fatto lavoro top"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Sono passati 18 anni, questo Napoli ha iniziato con un friulano ed è giusto chiuda in Friuli: non dovrei dirlo, ma spero di poter festeggiare anche io stasera": così, davanti alle telecamere di Sky Sport, l'ex tecnico partenopeo Edy Reja, che riportò il Napoli in Serie A dopo il fallimento che costrinse i campani a ripartire dalla C.

Prosegue poi: "Non mi aspettavo questo Napoli, ma la società ha lavorato benissimo, Giuntoli è stato bravissimo: ha dato via giocatori importanti, sembrava fosse finita la storia del club in A, ma gli interventi di mercato sono stati fatti abilmente. E la capacità di Spalletti ha fatto tutto il resto, creando una storia straordinaria. È una squadra che ha giocato bene tutto il campionato, ha solo avuto un calo fisico ma è comprensibile, ma nel complesso è una squadra sempre in crescita".

Conclude: "Il ricordo più bello è sempre stato quello della promozione, la festa fino a tarda notte è stato bellissimo. Spero possa ripetersi anche stasera una festa come quella, e spero davvero succeda oggi".