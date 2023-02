Reja svela: "Conoscevo già Kvara, ecco perchè l'avevo studtiato"

Un piccolo retroscena riguarda Kvaratskhelia, il grande colpo da novanta del club azzurro. Reja ammette di averlo seguito già in un'occasione

Edy Reja è un piacevole ricordo per il Napoli e De Laurentiis. L'allenatore che regalò due promozioni consecutiva dalla serie C alla A ora guarda con ammirazione il club azzurro diventato grande. Nell'intervista rilascia a Il Mattino spiega che "è davvero un qualcosa di esagerato. Non si era mai visto qualcosa del genere in serie A con questo distacco sulla seconda. E' la migliore squadra della storia del calcio italiano". Senza mezzi termini l'ex ct dell'Albania si espone anche sul percorso del Napoli in Champions League: "La squadra di Spalletti ha dato lezioni di calcio dappertutto, anche in Champions. Può arrivare nelle semifinali e poi si vedrà, dipenderà anche dai sorteggi tenendo presente la forza di Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco ma il Napoli potrà dire la sua anche contro questi squadroni".