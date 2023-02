Renica: “Avrei messo Olivera e non Mario Rui in caso di presenza di Berardi”

L'ex difensore del Napoli Alessandro Renica ha parlato alla trasmissione Legends su Canale 8

L'ex difensore del Napoli Alessandro Renica ha parlato alla trasmissione Legends su Canale 8: “L’assenza di Berardi è una bella notizia per il Napoli perché nelle ultime partite aveva ritrovato la condizione ed era stato decisivo in diverse occasioni. Pensavo che la presenza di Berardi avrebbe potuto dare fastidio a Mario Rui e forse sarebbe stato più indicato Olivera per una questione di passo. Ora il forfait di Berardi è sicuramente un problema in meno per il Napoli”.