Renica: "Calzona come Garcia e Mazzarri, il Napoli prende sempre gli stessi gol"

Alessandro Renica, ex azzurro ed allenatore, è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live': “Il Napoli anche contro l’Inter ha subito un gol simile a quello incassato con il Barcellona o con la Juve, dove Vlahovic più volte ha graziato gli azzurri sbagliando diverse occasioni. Calzona deve risolvere questo problema relativo allo spazio che viene lasciato a chi invade l’area di rigore. Il vulnus è che il Napoli non marca ma copre, non va a marcare l’uomo. Questo costa punti e morale alla squadra. È vero che con Calzona ci sono state un paio di vittorie, ma quella contro la Juve è stata frutto di pochissimi tiri in porta così come accaduto domenica con l’Inter.

Calzona, come Garcia e Mazzarri, ha gli stessi problemi di una difesa che quest’anno non è all’altezza. La marcatura a uomo potrebbe aiutare, vedo gli azzurri guardare solo il pallone e perdere spesso l’uomo.Raspadori prima punta con squadre come l’Inter ha impedito al Napoli di sviluppare una manovra veloce e immediatamente tesa alla verticalizzazione, anche per merito dell’Inter che ha fatto un pressing aggressivo, intenso e pericoloso. Col senno di poi, avrei scelto Simeone dal 1’ e Raspadori in corso d'opera. Il Napoli dovrebbe provare anche ad uscire in un altro modo dalla propria area di rigore, magari lanciando direttamente sull’attaccante. Altro aspetto su cui Calzona dovrebbe lavorare è quello di portare i giocatori a lavorare di reparto e spingere tutti ad una maggiore collaborazione per supportare la manovra in maniera corale, lavorando anche sugli esterni alti a supportare un po’ di più la fase difensiva: Politano lo fa più di Kvara”.