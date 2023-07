Renica: "Erede di Kim? Ecco il mio preferito, ha l'esperienza giusta"

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino: "Chi sceglierei come sostituto di Kim tra Le Normand, Kilman, Scalvini, e Itakura? Se proprio dovessi dirne uno, allora sceglierei Milenkovic. Come mai? Ha esperienza per poter subentrare al posto di Kim, gioca da anni in Serie A con ottimi risultati, poi ha le caratteristiche giuste per la difesa del Napoli".