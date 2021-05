Renica: "Ho sempre difeso Gattuso e ho preso insulti per un solo motivo"

Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “Manolas e Rrahmani, discrete prestazioni in una squadra che gira a mille. Vedo un attacco stratosferico, che è il vero valore aggiunto in grado di dare sicurezza anche agli altri reparti. Questo finale di stagione del Napoli è straripante. Gattuso? L’ho sempre sostenuto per un motivo semplice: è bravo. Mi sono esposto personalmente, beccandomi anche qualche insulto. Sono contento per l’uomo e per l’allenatore. Il Napoli sta giocando benissimo, è sotto gli occhi di tutti”.