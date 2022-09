Renica: "Napoli, attento sull'uscita dal basso all'aggressione feroce dei Reds"

"Bisogna prendere d'esempio la Dinamo Zagabria contro il Chelsea".

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show': "Quest'anno Zielinski è partito molto forte, è stato tra i migliori in campo quasi sempre. Qua il livello si alza, ma può certamente essere decisivo. Sono molto curioso di vedere questo nuovo Napoli al cospetto di una corazzata Champions come il Liverpool. Sarà una partita che ai giovani del Napoli gioverà molto. Sarà importante per la loro crescita. Bisogna essere realisti e non possiamo pretendere sempre il meglio in ogni gara. Soprattutto ora contro una super squadra come i Reds. Il Napoli può competere contro questi titani, lo deve fare senza paura e con grande coraggio.

Bisogna prendere d'esempio la Dinamo Zagabria contro il Chelsea. Nel calcio non sempre chi paga e spende di più vince: questo sport è bello proprio perché ci regala emozioni improvvise. Chi toglierei al Liverpool questa sera? Difficile dirlo... Hanno tante alternative, chiunque togli hanno un alter ego di livello. Chi dà davvero molto a questa squadra è Klopp, perché fa giocare i suoi a ritmi alti. Ecco il Napoli dovrà stare attento all'aggressione feroce dei Reds, i due tocchi non potrà permetterseli quando uscirà dal basso. Dovrà essere bravo anche Meret a lanciare Osimhen come piano B".