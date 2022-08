Renica: “Punterei su Meret, con questo accorgimento tattico Spalletti l’ha tranquillizzato"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Renica, ex Napoli

"Kvaratskhelia ha delle prospettive molto interessanti, vediamo adesso come andrà avanti. Bisogna mantenere la calma su questo ragazzo, così come sulle aspettative che sta generando la squadra. Sono d'accordo con tutta l'analisi di Spalletti, sia su Kvaratskhelia che sulle altre tematiche. Questo gruppo è stato rifondato e non gli va messa addosso troppa pressione. Quando arriveranno test molto più probanti, come il prossimo con la Fiorentina, vedremo di che pasta è fatto questo Napoli. Kim? Anche qui dobbiamo aspettare un attimo, anche se è partito col piede giusto. Ho qualche perplessità sulla fase difensiva collettiva della squadra, ma vedremo Spalletti come risolverà. Uno come Koulibaly non c'è più e si sentirà la sua assenza nel corso del campionato.

Domenica contro la Fiorentina sarà una gara anche molto fisica, vedremo come Kim e il resto del reparto risponderà a questo test. Zielinski, che sia l'anno giusto? Sì, assolutamente. Lui è una mezzala e in fase possesso ha grande libertà per attaccare. Mi è piaciuto molto ieri come si è liberato dell'uomo, cosa che lo scorso anno ha fatto poco. Ha dato grandi soluzioni di gioco, è un giocatore che se va avanti così è tantissima roba. Le sue qualità sono indubbie, ma ogni tanto ha dimostrato di prendersi qualche pausa.

La questione portiere? Grazie anche ad un accorgimento tattico di Spalletti, Meret sta crescendo nuovamente come portiere. Adesso il Napoli non cerca più il gioco dal basso in maniera ossessiva, lo sta mettendo più a suo agio. E il ragazzo mi sembra finalmente essersi tranquillizzato. Se Meret riprende forma e fiducia è un ottimo titolare. Certo che avergli tolto questo peso di giocare dal basso è qualcosa che agevola il suo ritorno in condizione ed il suo percorso di crescita. Fossi nel Napoli e in Spalletti un altro anno ci punterei".