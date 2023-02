Renica: "Sassuolo? C'è una bella notizia per il Napoli"

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, ha parlato a Legends su Canale 8

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, ha parlato a Legends su Canale 8: "Fuori Berardi nel Sassuolo? Una bella notizia per il Napoli. A Milano ha fatto gol, con l'Atalanta è stato devastante. Berardi poteva dare fastidio a Mario Rui e infatti Olivera sarebbe stato più indicato per il passo. Ma non c'è, quindi è un problema in meno”,