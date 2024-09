Renica sulla difesa: "Finalmente si marca bene. Si vede la mano di Conte, lavoro certosino"

vedi letture

"La squadra è stata completata in tutti i reparti: sono arrivati giocatori di qualità e sono rimasti elementi importanti".

L'ex difensore azzurro Alessandro Renica ha parlato sulle pagine de Il Mattino: "Se mi quest'avvio del Napoli dopo l'anno scorso? Si, perché no? Il calcio è questo: se lavori bene è anche giusto che parti bene. La squadra è stata completata in tutti i reparti: sono arrivati giocatori di qualità e sono rimasti elementi importanti. Quindi è normale che il Napoli sia al tavolo delle grandi. Non ci vedo nulla di straordinario".

Avvio convincente dunque, merito di Conte e del mercato azzeccato o anche di un campionato fin qui equilibrato? "Un po' di tutti. Dello staff, del

presidente che è stato generoso nel prendere giocatori importanti, del ds Manna bravo ad ingaggiarli. Ma anche il completamento dello staff con figure che non c'erano in passato e che sono assolutamente importanti. Penso a Oriali che è fondamentale nel tenere lo spogliatoio sotto controllo e fare da collante tra il tecnico e i giocatori".

Focus sulla difesa azzurra: "Finalmente si marca con i criteri giusti e adesso si marca bene. Va dato atto che sotto questo aspetto c'è un lavoro certosino da parte di Conte: si vede la sua mano nella tenuta difensiva della squadra".