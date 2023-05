Renzi: "Scudetto Napoli bellissimo segnale per l'Italia. Vi svelo una curiosità su Spalletti"

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha parlato dello scudetto del Napoli ai microfoni di Rai 1, nel corso del programma 'Cinque minuti' di Bruno Vespa.

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha parlato dello scudetto del Napoli ai microfoni di Rai 1, nel corso del programma 'Cinque minuti' di Bruno Vespa: "Parliamo di cose più interessanti per gli italiani. Ad esempio il miracolo del Napoli e di Luciano Spalletti che stanno per vincere lo scudetto. Un bellissimo segnale per l'Italia. Vi svelo alcune curiosità che nessuno sa su come Spalletti e il Napoli hanno vissuto gli ultimi giorni. Il tecnico toscano si è comprato un materasso e vive al centro sportivo di Castel Volturno, dorme lì. Napoli è bellissima, ma Castel Volturno diciamo non altrettanto".