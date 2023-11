Repice: "C'è una cosa che ha fatto la differenza nella scelta di andare su Mazzarri"

Francesco Repice, storica voce di Radio Rai per le radiocronache calcistiche, parla così a margine dell'evento da Anghiari (Arezzo)

Francesco Repice, storica voce di Radio Rai per le radiocronache calcistiche, parla così a margine dell'evento da Anghiari (Arezzo), nel corso del quale ha ricevuto il premio "La Clessidra", ai cronisti presenti: "I premi fanno sempre piacere. Primo perché incontri chi conosci e poi perché sono un attestato che hai lavorato bene".

La notizia è il ritorno di Mazzarri a Napoli.

"Clamorosa. Però penso sia logica, non credo che a questo punto della stagione De Laurentiis avrebbe consegnato la squadra a un allenatore che pretendesse due anni di contratto. Vuole pensarci su e guardarsi intorno... Nulla vieta a Mazzarri di essere confermato, ma lui ha accettato le condizioni del Napoli e questo fa tutta la differenza del mondo".

Chi poteva essere il miglior allenatore sulla piazza?

"Mazzarri è un ottimo allenatore. Le cose possono andare bene o male per tantissimi motivi, ma lui ha dimostrato di saper fare il suo mestiere. Non so se la scelta sia giusta o sbagliata, una squadra è un meccanismo molto complicato. Peraltro so che il presidente si è rivolto a Conte, ma lui non prende squadre in corsa".

Chi vede come allenatore del Napoli in futuro?

"Voglio dare il più grande in bocca al lupo a Mazzarri, è stato troppo fuori dal calcio e merita di rientrarci dalla porta principale, che lui conosce bene. Gli auguro che sia lui, significherebbe che il Napoli ha fatto buone cose in 7 mesi".

Possono tornare in corsa per lo Scudetto?

"Ancora è presto...".