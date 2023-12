Repice: “Errato vendere Elmas a gennaio? Noi ragioniamo con i soldi degli altri”

Così il giornalista Rai

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Francesco Repice, giornalista e radiocronista Rai.

Che gara sarà tra Roma e Napoli?

“Una partita abbastanza abbottonata, le due squadre si studieranno molto. Il Napoli proverà a mettere pressione sin da subito sulla difesa dei giallorossi. Una difesa ridotta ai minimi termini, viste le diverse assenze. Tuttavia, gli azzurri non potranno sbilanciarsi, il reparto arretrato di Mazzarri non vive un periodo di forma eccezionale e non si potrà commettere l’errore di esporsi alle offensive di un calciatore come Lukaku. Servirà equilibrio”.

Condivide la scelta di privarsi di un calciatore come Elmas già a gennaio?

“Ci sarebbe un detto che non sarebbe elegante da ripetere. Diciamo che il problema è che noi tutti ragioniamo sempre con i soldi degli altri. Il Napoli ha un bilancio in ordine, è in lotta per i primi quattro posti ed è agli ottavi di finale. Come si mandano avanti tutti questi obiettivi nel nostro sistema? A mio avviso, vendere Elmas per venticinque milioni, anche a gennaio, è una scelta finanziariamente condivisibile. Se ti danno dei soldi, i giocatori sono da vendere. Purtroppo, le dinamiche sono queste, ad oggi”.

Le piacerebbe Samardzic come sostituto?

“Di sostituti ce ne possono essere tanti, non parliamo di un calciatore che sposta gli equilibri ma di un dodicesimo. Un giocatore che dà le sue risposte, è vero, ma se ne trovano tanti”.