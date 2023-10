Repice: “Il Napoli deve recuperare un certo Osimhen, aspetterei prima di dare giudizi finali”

Francesco Repice, giornalista e radiocronista Radio Rai, è intervenuto a Radio Marte è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live

Francesco Repice, giornalista e radiocronista Radio Rai, è intervenuto a Radio Marte è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live: “Il Napoli ha rimontato una gara che poteva perdere. Ha subito due gol su due colpi di testa, che di fatto hanno condizionato tutto il primo tempo, anche se Politano l’avrebbe potuta pareggiare subito. Il secondo gol è stato un colpo d’ascia alle speranze azzurre.

E invece nella ripresa i calciatori hanno tirato fuori tutto quello che hanno, con un 4-4-2 che ha dato maggiore spazio a Raspadori. Però è un modulo molto poco equilibrato, non lo riproporrei… il Napoli manca in assoluto di equilibrio, tant’è che il Milan in contropiede ha sfiorato altri gol. Il Napoli ha già abdicato dalla possibilità di difendere lo scudetto? Secondo me no, siamo ancora alla decima giornata, c’è ancora molto tempo e molti punti in gioco. Il Napoli deve recuperare un certo Osimhen, aspetterei prima di dare giudizi finali”.