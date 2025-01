Repice incorona Conte: "Nessuno al mondo incide come lui a livello tattico, tecnico e mediatico!"

vedi letture

Francesco Repice, radiocronista Rai, sul suo profilo Facebook ha commentato la vittoria del Napoli sull'Atalanta: "Non esiste al mondo allenatore in grado di incidere come Antonio Conte. Tatticamente: ogni partita è un compendio del gioco del pallone al di là del risultato. Tecnicamente: migliora il livello di un gruppo in modo esponenziale lavorando ad personam su ogni singolo calciatore.

Mediaticamente: sa quello che deve dire; quando lo deve dire; come lo deve dire. Lui parla, gli atri ascoltano. Amministrativamente: sceglie, motiva, indirizza le scelte del club senza (quasi) mai sbagliare un colpo. Per me un genio. P.S. A coloro che parlano (a vanvera) di Lukaku, consiglierei discipline meno concettualmente impegnative del calcio. Altrimenti continuino costoro a discettare di 'quinti'/'braccetti'/'scivoli'/'trequartisti' ed altre amenità che nulla hanno a che fare col gioco del pallone".