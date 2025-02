Podcast Repice sul metodo Conte: "Possibile la squadra abbia una crisi di rigetto dopo un po'"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista e radiocronista Francesco Repice.

E' nata la Juventus di Thiago Motta?

"Sono quattro risultati utili di fila, ora c'è la prova di fuoco in Champions. Nel primo tempo l'ha scampata bella la Juve, perché di solito l'Inter difficilmente sbaglia certi gol. Però è una squadra che sta facendo risultati e va tenuta in considerazione per il piazzamento Champions. Il lavoro alla fine paga. Io più che fiducia in Motta dico che grazie a lui i calciatori stanno avendo maggiore autostima".

Ma provare Kolo Muani e Vlahovic insieme?

"Retegui e Kean possono giocare insieme in Nazionale, non è vietato. Se hai due che fanno gol, io li farei giocare insieme, compresi Vlahovic e Kolo Muani. Se sono giocatori forti, poi se la trovano la posizione in campo. Non so quante squadre abbiano due attaccanti come loro in Italia".

Milan e Atalanta, quali i rischi in Champions?

"Possono passare, ma la paura è sempre quella di sbagliare la partita. Sono un po' preoccupato. Per Atalanta e Milan vedo difficile gestire il doppio impegno. Gli avversari non sono di grandissimo livello ma mi aspetto che passino il turno".

Napoli e Inter: chi é più in riserva?

"L'Inter ha perso male con Fiorentina e Juve. Il vero segreto per vincere è avere continuità, ma l'eccezione è Antonio Conte. Dopo un po' di tempo è possibile che la squadra abbia una crisi di rigetto rispetto a certi metodi. E credo che vadano rinnovate".