Resp. settore giovanile Grava sull'esordio di Cioffi: "E' il traguardo più bello, vi racconto Antonio"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il direttore del settore giovanile azzurro, Gianluca Grava, per commentare l'esordio in azzurro del talento classe 2002 Antonio Cioffi: "E' l'obiettivo di chi fa questo lavoro, è il traguardo più bello da raggiungere. Ringrazio pubblicamente Gattuso ed il direttore Giuntoli, ma è bello dividere i meriti con tutti per la crescita del ragazzo e di tutto il settore giovanile. Siamo ogni giorno sui campi, c'è passione da parte di tutti ed è bello condividerlo".

Quanto è importante l'aiuto dei giocatori della prima squadra? "Quando ti confronti con loro maturi prima, c'è un'intensità maggiore e poi c'è un lavoro in campo, dei consigli, poi quando vedo gli allenamenti di Gattuso noto che i richiami vengono fatti allo stesso modo ai grandi ed agli esordienti. Tanti giocatori ti fanno sentire poi a casa tua".

Può diventare uno come Insigne? "Antonio al di là delle qualità tecniche, e solo il tempo dirà dove può arrivare, è un ragazzo riservato, educato, che mette tanta passione negli allenamenti e questo è un merito al di là delle qualità tecniche, ed è una qualità che bisogna avere. In questo territorio c'è tanta qualità, per tanti dici questo arriverà, ma la testa è il 70-80%, è fondamentale".