Resp. Ticketone: "Abbonamenti? Contiamo di raggiungere tetto massimo imposto dal club”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile TicketOne: "La nostra speranza è di raggiungere numeri da record per gli abbonamenti di quest'anno. Già tanti abbonati al Napoli dello scorso anno hanno rinnovato quasi in toto. L'assist della società è stato importante per prezzi e modalità di acquisto. Le formule sono invitanti per qualsiasi fascia di tifoso, riservando anche un'attenzione a chi non è riuscito a fare la prelazione per il proprio posto.

Da oggi, si può acquistare un altro posto abbonamento allo stesso prezzo della prelazione: il Napoli non vuole lasciare a casa nessuno dei vecchi abbonati. La vendita libera partirà da agosto e lì vedremo l'esplosione dei tanti che si abboneranno alla prima volta. Contiamo di arrivare alla cifra tanto agognata dalla società dei 25mila abbonati. E' un tetto imposto dalla società, così da avere sempre una porzione dello stadio coperta e lasciare le altre a chi non può fare l'abbonamento e compra i biglietti.

Ad oggi non possiamo dare ancora numeri ufficiali, ma i numeri sono incoraggianti. Credo e spero che alla fine della campagna ci sia un totale sold out dei rinnovi e anche un sold out della vendita libera. Lo scorso anno erano 12mila abbonamenti siglati, quindi...".