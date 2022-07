Resp. Ticketone: "Abbonamenti? Non posso dare anticipazioni, ma ci saranno novità"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile dell'area sport di TicketOne

"Il Napoli parte con una campagna abbonamenti che speriamo possa essere piena di soddisfazione per i tifosi. Ritrovarsi allo stadio è la cosa più importante. Perché gli abbonamenti soltanto adesso per il Napoli? Questa è una domanda da porre alla società azzurra. In qualsiasi caso, le campagne abbonamenti ormai si sviluppano anche sul web oltre che nei punti vendita, quindi il fattore temporale è relativo. Le procedure sono molto semplici, il Napoli non è certo in ritardo.

Anticipazioni? Non ne posso dare (ride ndr), ma posso dire che ci saranno novità. Gli abbonamenti sono condizionati dalle giornate di campionato e ora le gare sono distribuite su tutta la settimana. Questo crea certo un po' di difficoltà ai tifosi, ma lo fa in tutta Italia, non solo a Napoli. Un leggero calo di abbonamenti si registra ovunque. Sono curioso di capire come risponderà la piazza azzurra. L'abbonamento riserverà tutta una serie di vantaggi, come la prelazione sui biglietti della Champions League. Altre cose non posso aggiungerle. Mini-abbonamento per la Champions? Attualmente non ne abbiamo ancora parlato col Napoli, vedremo quali squadre saranno nel girone con gli azzurri. Quando partiranno gli abbonamenti? Lunedì dovrebbe essere il giorno deputato, dal pomeriggio. Aspettiamo perché che sia il Calcio Napoli a dare l'ufficialità".