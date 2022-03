Resp. TicketOne: "Con l'Udinese tutto esaurito tranne settore inferiore Curva A"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Amedeo Bardelli, Responsabile Area Sport di TicketOne

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Amedeo Bardelli, Responsabile Area Sport di TicketOne: “Sorriso radioso? Sono felice che le cose stiano andando come nelle previsioni, in passato auspicavo determinati successi di pubblico, chiaramente adesso ne sono contento. Così come anche per i risultati sportivi. Napoli-Udinese? Tutta la Curva B è esaurita, resta qualcosa nel settore inferiore della Curva A. Il resto è tutto esaurito. Ma questo è nelle aspettative: il pubblico di Napoli – anche per una politica di prezzi della proprietà – sta rispondendo ai successi della squadra.

Ciò che abbiamo passato è indimenticabile negli ultimi 2 anni. Speriamo che questi risultati proseguano perché il finale di campionato è importante come non si vedeva da anni, una sfida a 3 se non a 4. Juventus? Ci sono 2 strade: o viene liberata concentrandosi sul campionato, oppure si va un po’ a sfasciare tutto. Questo dipende dalla testa dei giocatori. Da Napoli-Fiorentina di nuovo Maradona pieno al 100%? Io avevo previsto di avere il sold-out per tutte le partite fino alla fine e questo si sta verificando. Dall’1 aprile si riaprono gli stadi al 100%, quindi rivedremo non più quei buchi all’interno dello stadio ma un tappeto di gente. Il Maradona sarà veramente il Maradona di un po’ di anni fa”.