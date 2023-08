Resp. Ticketone: "Il dato della vendita per Sassuolo e Lazio. Fidelity necessaria per tutto l'anno"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile TicketOne.

"Napoli-Sassuolo e Napoli-Lazio, la prevendita è riservata soltanto a chi è in possesso della Fidelity Card. E' un qualcosa alla quale i napoletani dovranno abituarsi per tutto il corso del campionato. La principale novità è la vendita in abbinato di due partite di campionato alla volta, così da anticipare e distribuire le vendite in maniera ottimale.

La Fidelity Card? La tessera è utile, dico ai tifosi di attrezzarsi quanto prima. Ci saranno delle novità che presto saranno comunicati dalla SSC Napoli, dove la tessera sarà preziosa per usufruire di iniziative relative sia alla biglietteria che al marketing. Averla poi significherà avere diritto all'acquisto dei tagliandi: è un segno distintivo, che il tifoso del Napoli non può non avere. Già 230mila tifosi ce l'hanno, quindi siamo contenti: è un qualcosa di accettato e apprezzato dalla piazza di Napoli. La tessera evita la produzione di falsi e truffe, quindi, è una tutela in più.

Napoli-Sassuolo? Le curve superiori sono già esaurite e piano piano si stanno esaurendo anche gli altri settori, anche se la disponibilità resta ancora ampia. Napoli-Lazio? La prevendita sta andando un poco più a rilento, ma la risposta è già ottima considerando che il tutto è stato avviato dalle 12.00 di quest'oggi. Rallentamenti o ingorghi virtuali? Assolutamente no, la rete di vendita procede spedita anche con delle code virtuali già lunghe.

La risposta agli abbonamenti è stata di grandissimo successo, poi i numeri ufficiali può darli solo la SSC Napoli. Di certo si tratta di un piccolo record per gli azzurri, visto che quest'anno ha trovato delle formule davvero difficili da battere. Quella che abbina campionato e Champions mette in totale tranquillità chi si è abbonato con la versione FULL".