Retegui: "Non posso scegliere tra Maradona e Messi, sono i più grandi di sempre"

L'attaccante del Tigre Mateo Retegui ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della Nazionale italiana: "E' una squadra dura, molto fisica, mi piace molto. So che adesso tanti hanno molte aspettative su di me, ma io ne ho altrettante di giocare per quella squadra. Come è stato giocare al Maradona da argentino? Debuttare in quello stadio con la maglia dell’Italia è stato stupendo, è difficile da spiegare, per tutte le sensazioni che provavo quando sono entrato in campo, sentire tutta quella gente. Bellissimo. Avrei solo voluto vincere, sarebbe stato il debutto perfetto.