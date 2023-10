Retroscena ADL: “Thiago Motta ritenne un rischio sostituire Spalletti. Luis Enrique, meno male…”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ospite di un convengo di Confindustria a Roma all'università Luiss Guido Carli, ha svelato anche un retroscena sul casting estivo per la panchina

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ospite di un convengo di Confindustria a Roma all'università Luiss Guido Carli, ha svelato anche un retroscena sul casting estivo per la panchina: “Ho interrogato Thiago Motta, ma non ha ritenuto il rischio di dover prendere il posto di un allenatore che ha aveva fatto quello che ha fatto. Ho chiamato Luis Enrique e meno male che è andato in Francia, guardate che risultati sta facendo.

Lui non mi aveva nemmeno convinto negli excursus dialettici che abbiamo avuto per tre giorni. Ne ho chiamati parecchi”.