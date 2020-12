Riapertura Centro Paradiso, ARU pronta alla riqualificazione: i dettagli dal commissario De Martino

In diretta su Radio Punto Nuovo a “Punto Nuovo Sport Show” è intervenuto Flavio De Martino, commissario ARU: “Nessuno scandalo per le Universiadi? La pubblica amministrazione fa il suo dovere e sempre così dovrebbe essere. Agenzia dello sport? Sì con la legge di stabilità della Regione c’è questa proposta. L’agenzia potrebbe essere trasformata in un ente strumentale della Regione Campania e, quindi, permanente. Riguarda l’impiantistica, ma anche i giovani che si affacciano allo sport. Quest’anno è stato un anno nero e quindi è importante incentivare i giovani. Il Centro Paradiso? Deve essere un punto di riferimento per i giovani. Che i giovani possano calpestare quel campo credo possano essere d’accordo tutti. Lì c’ è un murales che è un simbolo di Diego e credo possa essere un posto dove possano essere conservato il ricordo del Napoli, potrebbe essere anche un riferimento dal punto di vista turistico. Il miglio azzurro? Noi con le Universiadi abbiamo lasciato 25 milioni di economia. Ricontando le somme, abbiamo ritrovato ulteriori risorse. Faremo due interventi sullo stadio Maradona: uno per la videosorveglianza, voluto fortemente dalla questura, e poi diciamo ci sono interventi edili come la parte che va dalla discesa dove arrivano i bus alla parte degli spogliatoi. Stiamo progettando l’intervento, spero che per gennaio si possa già avere qualcosa di ufficiale e poi credo possa partire la gara per l’appalto. Un milione e mezzo per Ponticelli? Sempre con l’economia delle universiadi andiamo a completare il palazzetto. La piscina era messa a nuovo per le universiadi ora possiamo completare anche le universiadi. Palabarbuto? Ha ospitato la finale del Basket femminile. Stadio Collana? Altra domanda (ride ndr). Il Collana? Abbiamo l’onore di averlo utilizzato durante le universiadi. Ora c’è un concessionario che ha in gestione l’appalto. Riprendere il collana con le tribune messe a nuovo, sarebbe una bella idea ”.