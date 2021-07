Riapertura stadi, Vezzali: "Chiesto il 75%, dipende da situazioni vaccinale ed epidemiologica"

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Valentina Vezzali ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de La Stampa della riapertura degli stadi: "Sì, al cinquanta per cento della capienza negli impianti all’aperto e al venticinque al chiuso. Io ho proposto di arrivare al settantacinque per cento all’aperto e al cinquanta per cento al chiuso. Vedremo se le situazioni vaccinale ed epidemiologica lo consentiranno".