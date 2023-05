Rigore negato al Napoli, Marelli conferma: “Ginocchio contro ginocchio in area”

TuttoNapoli.net

Episodio molto discutibile al minuto 22 di Udinese-Napoli. Kvaratskhelia finisce a terra in area dopo uno scontro con Becao. Per l'arbitro è tutto regolare. Niente rigore dunque per il Napoli. Luca Marelli ai microfoni di Dazn ha confermato l’errore del direttore di gara: “Abbastanza difficile da decifrare. Secondo me il contatto c’è stato ginocchio contro ginocchio, dovrebbe essere sulla linea e quindi calcio di rigore. Non mi trova d’accordo l’opinione di Abisso di lasciar correre”.