Rigore negato al Torino contro l'Inter, Trevisani: “L’episodio più clamoroso da quando c'è il Var"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Riccardo Trevisani, dagli studi di Pressing, ha commentato il clamoroso rigore non dato al Torino per netto fallo di Ranocchia su Belotti. Trevisani ha detto: “Questo è l’episodio più clamoroso che ho visto da quando in Serie A è stato introdotto il Var”.