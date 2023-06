Rimozione striscioni Scudetto, il sindaco Manfredi ringrazia i napoletani: "Sforzo notevole"

Ieri mattina sono cominciate le operazioni di rimozione degli striscioni affissi in città per festeggiare lo Scudetto del Napoli.

Ieri mattina sono cominciate le operazioni di rimozione degli striscioni affissi in città per festeggiare lo Scudetto del Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ringrazia i cittadini, le associazioni e i tifosi che già si stanno adoperando spontaneamente e predispone un sistema organizzato dall'Amministrazione: "E’ una collaborazione importante della quale siamo molto grati – dicono gli Assessori all’Ambiente e alla Legalità, Vincenzo Santagada e Antonio De Iesu – sosterremo uno sforzo notevole e poter contare sul contributo di tanti napoletani ci consentirà di riportare più rapidamente alla normalità le strade della città evitando il rischio che gli striscioni, esposti troppo a lungo alle intemperie, possano diventare un serio pericolo per la sicurezza dei cittadini”.

E nell’ottica della collaborazione con le realtà presenti sul territorio, l’Assessore all’Ambiente Santagada ha incontrato oggi le associazioni ambientaliste e del verde per definire proposte e mobilitazioni utili alla rimozione della plastica che ancora impatta pesantemente sull'ambiente cittadino. Alle Municipalità è stata richiesta, allo stesso scopo, un’azione di pressing sui residenti al fine di sensibilizzare e condividere la comunità locale sulle possibili azioni e le corrette modalità di smaltimento degli striscioni per restituire al decoro i singoli quartieri.