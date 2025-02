Rimpianti? Conte cauto: “Aspettiamo, ma abbiamo parametri e poi c’è la volontà dei giocatori…”

vedi letture

C'è il rimpianto per un mercato senza giocatori per avvicinare la rosa alle altre in lotta Scudetto? E' una delle domande poste ad Antonio Conte in conferenza stampa. Di seguito la risposta dell'allenatore azzurro: "Bisogna aspettare la fine del mercato e trarre considerazioni da parte vostra. A me sposta poco, sono preparato sia in un senso o nell'altro, come ho sempre detto, deve essere così perché è una barca in navigazione, non in un porto. Quando sei in navigazione devi fare di tutto da comandante per portarla nel porto più vicino possibile.

A me cambia poco, l'ho sempre detto, sta al club prendere le decisioni, posso dire la mia se mi viene chiesta, ho scelto di mettermi a disposizione e quindi accetti anche delle situazioni, ribadendo, e non lo scopro certo adesso, il mercato del Napoli non sarà mai quello delle big, ci sono dei parametri da rispettare economici, di stipendio e di volontà dei calciatori che li devi convincere e quindi devi rispettare. Io so questo, non possiamo fare la voce grossa, ci sono diversi parametri a differenza di altri club. Testa bassa e pedalare, questa è la realtà, non possiamo lamentarcvi o essere poco costruttivi, portiamo la nave in porto nelle migliori condizioni".