Rischio nebbia per Sassuolo-Napoli? La previsione del meteorologo Corazzon

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Paolo Corazzon, meteorologo di 3B Meteo.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Paolo Corazzon, meteorologo di 3B Meteo: “Per Sassuolo-Napoli ci sarebbe il rischio nebbia? E’ vero che in questi giorni c’è alta pressione e la nebbia potrebbe arrivare, ma se dovesse accadere arriverà solo in nottata. Quindi durante la partita al massimo si può prevedere un po’ di foschia, anche perché la temperatura a Reggio Emilia non è particolarmente fredda. Da giovedì arriva aria fredda in Italia e le temperature caleranno”.