Ritardo per rinnovo Osimhen? Laudisa tranquillizza: "Con Leao ci è voluto più tempo..."

Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen e il suo agente stanno trattando con attenzione un rinnovo decisivo per la sua carriera, quindi è normale che queste trattative portino via tempo. Faccio un paragone: il rinnovo di Leao è durato più a lungo rispetto a questo di Osimhen.

Ritengo che a fine mercato ci sia poi la possibilità di chiudere e arrivare alle battute finali della trattativa con più tranquillità. Io do per scontato che Osimhen non è sul mercato e questa non è una novità da poco, perché vuol dire che c'è la volontà da entrambe le parti di andare avanti insieme".