Rivera fa discutere: "Gli allenatori sono tutti uguali, non sono così importanti"

Nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Gianni Rivera ha parlato degli allenatori di Serie A, spiegando come dal suo punto di vista non siano così fondamentali: "Per me gli allenatori sono tutti uguali. Rocco e Liedholm erano il massimo perché, pur essendo differenti, ragionavano allo stesso modo, senza protagonismi. Mourinho? Non va in campo, è questo che voglio dire. E per dare un giudizio su un allenatore, dovrei conoscerlo. A me, comunque, sembra un tecnico che a volte vince e a volte perde. Come tutti? No, Ancelotti vince sempre. Ovunque vada. È notevole".