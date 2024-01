Rocchi: "Noi arbitri siamo alibi per qualcuno, non parlate di noi nell'immediato post-gara!"

Fonte: ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 12 GEN - ''Lo chiedo da sempre e rinnovo più che mai la richiesta adesso: perché non parliamo di arbitri nelle 12 ore successive alla alla partita, come avviene in Inghilterra''. Così il designatore Gianluca Rocchi oggi a Coverciano al raduno per fare il bilancio del girone d'andata. ''A volte noi arbitri siamo gli alibi di qualcuno, di chi vuol spostare l'attenzione dai propri errori e dalle proprie responsabilità - ha continuato Rocchi - Per il girone di ritorno dobbiamo cercare di risolvere alcuni, a iniziare dalle troppe persone che ci sono campo.

sono pericolose, arriviamo anche a 50-60, le panchine aggiuntive creano più momenti di tensione. Dobbiamo migliorare tutti, per quanto riguarda noi arbitri dobbiamo essere più coerenti in campo e al Var, vogliamo un clima più sereno per prendere meglio e con maggior lucidità ogni decisione''. (ANSA).