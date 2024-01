Rocchi, stoccata a ds Verona: "Mancanza di rispetto? Il rigore non l'ha sbagliato Nasca..."

Gianluca Rocchi, responsabile degli arbitri di Serie A e B, ha analizzato così il girone di andata della classe arbitrale, al centro delle critiche.

"Nell'ultima giornata potevamo fare decisamente meglio, ma tutto sommato il girone d'andata è stato positivo". Gianluca Rocchi, responsabile degli arbitri di Serie A e B, ha analizzato così il girone di andata della classe arbitrale, al centro delle critiche: "Nelle ultime due giornate, soprattutto l'ultima, siamo scivolati su un paio di bucce di banana evitabili e mi sono arrabbiati con loro. Però non siamo qui per farci tirare tutto addosso e se il problema sono io me lo dite, da domattina posso fare tranquillamente un'altra cosa e finché son qui questi ragazzi non li tocca nessuno. Stiamo lavorando tanto, oggi i VAR faranno un lavoro di mental training. Uscire tutte le settimane in Serie A è un qualcosa di una difficoltà estrema e hanno fatto meglio di ciò che pensavo. Questo gruppo va tutelato. Abbiamo commesso degli errori, abbiamo cercato quest'anno tramite DAZN di spiegare i nostri episodi perché vogliamo farvi conoscere come lavoriamo per dimostrare a tutti che dietro un errore non c'è mai qualcosa di diverso di un errore".

Stoccata a Sogliano. Nel corso della conferenza stampa, Rocchi ha risposto per le rime al direttore sportivo del Verona: "Continuo però a leggere e a sentire di tesserati che parlano di rispetto. I rigori poi non li sbaglia Nasca. Il derby è stato a vostro avviso uno spettacolo decente? Era il miglior arbitro al mondo ed è stato anche offeso da tesserati. A Salerno è successa una cosa simile e non accetteremo più una cosa simile. Stiamo lavorando per fare meglio, ma nessuno pensi che urlare o vociare a caso possa portare dei risultati. Serve rispetto su questo gruppo di lavoro. Siamo giovani, ci sono grandissimi prospetti in questo gruppo e lo vedrete negli anni, ma è chiaro che quando investi nei giovani ci vuole del tempo.

Io chiedo solo a chi va in campo, e quindi ai tesserati, di avere un comportamenti diverso e chiedo alla Giustizia Sportiva di essere davvero dura. Nelle gare UEFA chi sbaglia paga e non poco e io la prendo ad esempio. Detto ciò, ribadisco, i ragazzi li ho trovati molto sereni, ma voglio al tempo spesso rispetto per il nostro ruolo. Vogliamo rispetto. Se dobbiamo fermare un arbitro o un VAR perché fa male lo facciamo, ma devono andare in campo sereni. Mettergli pressione vuol dire solo fargli perdere lucidità. Sapete perché le ultime due giornate sono state le più complicate? S'è abbassato il tempo di gioco effettivo e sono aumentati i falli, partite in cui s'è fatto di tutto tranne che giocare a calcio. La Champions è la categoria più facile da arbitrare perché giocano benissimo a calcio. Quest'anno Juventus-Inter è stata arbitrata bene da Guida perché le due squadre hanno pensato a giocare a calcio, non a distruggere la partita".