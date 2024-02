Roma, De Rossi: “Sono figlio calcistico di Spalletti, non mi accontento dei complimenti

Il tecnico della Roma Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match casalingo contro l'Inter perso per 2-4

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Roma Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match casalingo contro l'Inter perso per 2-4.

Cosa lascia questa partita?

"Lascia una partita da analizzare. Sono un figlio calcistico di Spalletti: quando ti fanno i complimenti quando perdi, c'è qualcosa che non va. Poteva finire in pareggio, ma l'Inter non ha rubato niente. Se siamo contenti per aver giocato una buona partita pur persa, la direzione è la mediocrità e noi non vogliamo essere mediocri".

Il messaggio principale è che la via per la Roma è quella giusta e cioè giocare a pallone?

"Ci sono tante risposte positive dopo questa partita e anche qualche risposta che, se vogliamo giocare alla pari di queste big, non possiamo mai abbassare il livello. Sono tanto bravi e ti castigano. La partita è stata sostanzialmente alla pari, con momenti con meglio noi e altri con meglio loro. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, hanno dato tutto e lo stadio glielo ha riconosciuto. Hanno fatto una partita da giocatori veri, contro una squadra molto forte e penso che sia la strada giusta".

Quanto hanno pesato i singoli?

"Tanto facile accollare la sconfitta a un giocatore. Gli episodi nel calcio sono tutto, le partite si vincono tutti insieme e nella prima parte abbiamo abbassato un po' il livello, me compreso. Se lo fai contro l'Inter, ci sta di perdere. Se abbiamo perso è perché tutti quanti abbiamo fatto meno dell'Inter, ma non troppo".

Pensa di poter arrivare in fondo all'Europa League?

"Dobbiamo essere all'altezza di tutti, non siamo inferiori a nessuno. Ci sono squadre con rose importanti, ma anche noi siamo forti e il nostro obiettivo è battere il Feyennord. Sarà una sfida bella e difficile, dovremo essere pronti di gambe e di testa".