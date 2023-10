Roma, El Shaarawy in lacrime: "Pianto liberatorio, in settimana tante voci non vere"

"Sono emozioni veramente forti, ho sempre vissuto per questo".

TuttoNapoli.net

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ai microfoni di Dazn ha commentato così la vittoria contro il Monza grazie a un suo gol e le lacrime nel dopo-gara dopo una settimana complicata: "Sono emozioni veramente forti, ho sempre vissuto per questo. Il gol, la gioia con i tifosi: penso sia stata una gioia incredibile segnare oggi la rete della vittoria. È stato un pianto liberatorio il mio, è stata una settimana pesante. Ci tenevo a far bene e aiutare la squadra, ero rabbioso per le parole non vere circolate. Sono sempre stato un professionista, non ho mai pensato di mancare di rispetto alla mia passione, al mio lavoro, allo sport che amo".

Terza vittoria consecutiva. "Abbiamo dimostrato di avere una continuità, anche se ci sono cose che devono essere migliorate. Senza il gol avremmo parlato di un'altra Roma, dobbiamo continuare a crescere".

L'Italia ci va all'Europeo? "Ci andremo. È un obiettivo mio quello di riconfermarmi e dell'Italia di arrivare all'Europeo".