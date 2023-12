Roma, Kristensen a Dazn: "Kvara è un fuoriclasse, servirà lavoro di squadra per contenerlo"

Nel pre-partita di Roma-Napoli, l'esterno giallorosso Rasmus Kristensen è intervenuto ai microfoni di Dazn.

© foto di www.imagephotoagency.it

Come si ferma Kvaratskhelia?

"È un grandissimo giocatore, cercherò di fare del mio meglio per fermarlo insieme ai miei compagni. Cercheremo anche noi di spingerci in avanti, così da contenerlo. Farò del mio meglio perché è un fuoriclasse".