Roma, l'ex dirigente difende Garcia: "Eccessivo parlare di esonero, la colpa non è solo sua"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma: "Mi aspetto una Champions completa per il Napoli, che è una squadra superiore al Braga. Poi le partite vanno vinte, anche contro il Genoa gli azzurri erano superiori sulla carta. Bisogna vedere come approcceranno fisicamente e mentalmente.

Garcia out? Mi sembra già eccessivo, poi Napoli è un ambiente come Roma: si pensa sempre in grande, ma ogni anno fa storia a sé. Starei calmo e i tifosi non devono eccedere nello scetticismo. Il Napoli non deve fare drammi, anche se è evidente che il calcio non è spettacolare come quello dello scorso anno. Questo però non può essere solamente colpa dell'allenatore. Si deve ricominciare da capo, alcuni calciatori poi non sono al meglio della condizione. Non bisogna mettere in discussione Rudi, serve calma e serenità. Ho visto qualche gara del Napoli, ma dare giudizi dall'esterno è sempre difficile.

Garcia quando fa delle scelte è perché ha visto qualcuno giù di tono. Il Napoli resta un'ottima squadra e può ancora dire la sua. Il mercato del Napoli? Le ciambelle poi non si rivelano sempre col buco... Kim è stato un fenomeno, una scelta super azzeccata. Ora con Natan è tutto da vedere, ma anche a lui va dato tempo".