Roma, l’ex dirigente: “Una vittoria contro il Napoli darebbe speranza per il quarto posto”

Roma travolgente ieri contro il Bodo/Glimt e ora a caccia di un finale di stagione in crescendo. Antonio Tempestilli, ex dirigente giallorosso, ha parlato a Tuttomercatoweb.com: "Quello di ieri è stato un successo fondamentale - dice a Tuttomercatoweb.com - per dimostrare continuità. Ora va portata a termine un'annata che a tratti è stata deludente e a tratti esaltante. Ora però la squadra pare aver trovato carattere e si vede la mano di Mourinho che ha trasmesso il suo modo di essere".

Inevitabile parlare di un grande Zaniolo...

"Deve continuare a fare il suo lavoro serenamente. Per il suo futuro si vedrà, è un grande talento, ha ottime potenzialità, però deve continuare a dimostrare. Deve crescere ancora. Ha tutto per diventare un campione ma sarà la sua testa a farlo essere o meno un grande, perchè conta anche quella. Mi auguro resti a Roma ma naturalmente le valutazioni le faranno l'allenatore, il club a seconda anche del budget a disposizione. Se dovesse essere ceduto il ricavo sarà notevole e poi con quelle entrate sarà possibile costruire una Roma competitiva".

E ora la Roma se la può giocare anche per il quarto posto...

"Sì, è tutto aperto. In questa fase del campionato poi le squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere danno tutti e ci sono anche risultati a sorpresa. Lunedì ci sarà la partita con il Napoli, è un match delicato per entrambe le formazioni. una vittoria giallorossa darebbe convinzione e speranza di poter arrivare al quarto posto".