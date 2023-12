Roma, Lukaku archivia il Napoli e guarda alla Juve: "Andiamo lì per fare risultato"

Romelu Lukaku, centravanti della Roma, ha parlato ai canali del club giallorosso dopo la vittoria per 2-0 ai danni del Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Romelu Lukaku, centravanti della Roma, ha parlato ai canali del club giallorosso dopo la vittoria per 2-0 ai danni del Napoli: "La vittoria era molto importante per noi, siamo lì vicino dove vogliamo essere. Dobbiamo guardare le squadre avanti, essere cattivi ogni partita e provare a vincerle tutte per arrivare più in alto possibile".

In questa partita è servita molto la tenuta mentale, è d'accordo?

"Certo, certo. Abbiamo tanti ragazzi con una personalità molto forte, è importante che tutti ci troviamo sulla stessa linea".

La prossima gara è contro la Juventus.

"Non dobbiamo mai essere tranquilli, ma bisogna essere sempre sul pezzo. In 15 anni sono stato in tante situazioni dove la squadra è stata bene però alla fine la gara non è andata come volevamo. Questa è una settimana molto importante per noi, dobbiamo prepararci al massimo. La Juve è una squadra molto forte, andiamo lì per fare il miglior risultato possibile".