Roma, Mourinho: "Addio quarto posto? Non abbiamo il potenziale per arrivare in fondo a due competizioni"

"Sono due-tre mesi che dico questa cosa qui".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Jose Mourinho, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 contro il Bologna: "Addio al quarto posto? I tifosi mi devono ascoltare, quando eravamo terzi o secondi ho sempre detto che pensavamo partita dopo partita. Ho sempre detto che non avevamo il potenziale per arrivare in fondo a due competizioni. Sono due-tre mesi che dico questa cosa qui".