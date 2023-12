Roma, Mourinho: “Anno scorso due ko ingiusti col Napoli, spero ora nel contrario!”

Così parla Josè Mourinho del Napoli, nella conferenza della vigilia della sfida della sua Roma agli azzurri.

© foto di www.imagephotoagency.it

"Ci sono problemi di risultati ma non di giocatori, come dicevo prima. È la stessa squadra dell'anno scorso, senza Kim ma gli altri dieci sono quelli che hanno vinto lo scudetto". Così parla Josè Mourinho del Napoli, nella conferenza della vigilia della sfida della sua Roma agli azzurri.

"Hanno tante soluzioni in tutte le posizioni ed è una squadra top. Le difficoltà che hanno le conosciamo. Tutte le volte che abbiamo affrontato il Napoli il risultato era sul filo. Abbiamo perso 1-0 senza meritare di perdere all'80'. Abbiamo pareggiato, abbiamo perso a Napoli all'ultimo minuto senza meritare di perdere. Abbiamo fatto molto molto bene contro il Napoli in questi due anni, senza ottenere i risultati che avremmo meritato. Speriamo che domani meritiamo meno ma otteniamo qualcosa in più. Però tutti i loro attaccanti Kvara, Raspadori, Osimhen e Simeone sono tutti bravi, come hai detto tu".