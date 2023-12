Roma, Mourinho sugli infortunati: "Mancini ci sarà col Napoli"

Come procede il recupero degli infortunati? Come stanno Mancini e Kumbulla? A rispondere è Josè Mourinho durante la conferenza stampa pre Napoli.





“Kumbulla neanche in panchina non è ancora pronto anche se va bene però è stanco e ha avuto bisogno di riposo oggi e domani però potrebbe andare in panchina con la Juve. Paulo va bene è nel tempo giusti. Mancini non si è allenato tutta la settimana ma domani gioca perché se non ha triple fratture lui gioca perché la squadra ne ha bisogno. Aouar è lontano. Smalling ancora non l’ho visto in campo. Ci manca tanto”.